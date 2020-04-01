В Китае начали публиковать данные о бессимптомных носителях коронавирусной инфекции. Официально известно о 1541 пациенте.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная комиссия здравоохранения Китая насчитала 1541 случай возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2. Из них 205 – привезенные из-за рубежа. Большинство из них – студенты.

Медики считают, что в случае отсутствия симптомов пациенты могут быть переносчиками, сами того не подозревая. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции в стране, медики решили изолировать таких пациентов, а также тех, кто с ними контактировал. Длительность изоляции составит 14 дней.

В Китае появляются новые случаи заражения, привезенные гражданами из-за рубежа.

Тем временем в Ухане, городе, который изначально был эпицентром распространения коронавируса, уже семь дней не фиксируются случаи заражения и смертей от коронавируса.