Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
С начала эпидемии на территории Китая было зафиксировано 81 171 случаев инфицирования. Более 73 тысяч из них уже выздоровели. Таким образом, это 90,13% от общего числа заболевших.
При этом, количество жертв достигло 3277 человек.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 78 новых случаев заражения. Умерли 7 человек. Также за сутки вылечились и выписались из медицинских учреждений свыше 450 пациентов.
За время эпидемии смертность от коронавируса составила 4,03%.
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