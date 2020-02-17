Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик”, – сказал Песков.

При этом в Кремле считают, что с террористами “нужно разговаривать”.

“Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса”, – подытожил спикер Владимира Путина.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.