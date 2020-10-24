В субботу, 24 октября, в бланках протоколов для местных выборов в Киеве зафиксировали ошибки. Там были перепутаны названия партий, их порядковые номера и фамилии кандидатов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской организации “Европейская Солидарность” в Facebook.

В организации заявили, что считают ошибки в протоколах манипуляциями накануне дня голосования. Однако территориальная избирательная комиссия уже была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии.

“Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице”, – говорится в заявлении.

В “ЕС” отметили, что вся ответственность за эти ложные бланки протоколов возлагается на власть, “действующую в интересах партии “Слуга народа” и делегировавшую своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве.

Также организация призвала ТВК в Киеве немедленно исправить ошибки.