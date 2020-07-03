Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литовской комиссии по радио и телевидению рекомендовали запретить трансляцию телеканалов группы RT.

Об этом сообщает Delfi.

Чтобы это сделать, Еврокомиссии должна предоставить разъяснения по поводу того, что санкции Евросоюза распространяются на внесенных в “черный список” лиц, а также контролируемые ими предприятиях и организации. Соответственно, литовский регулятор получит рекомендации относительно каналов этой группы.

“Мы говорим о государственном новостном агентстве “Россия сегодня”, то есть, RT. Ее генеральным директором является Дмитрий Киселев, который находится под санкциями, и по уставу этого предприятия, организации он на самом деле является единоличным руководителем, назначенным президентом России, он сам назначает чиновников, устанавливает структуру, политику, руководит экономическими, финансовыми делами этой организации”, – пояснил Линкявичюс.

Он напомнил, что первые ограничения относительно работы российских телеканалов в Литве были приняты еще семь лет назад.

Он пояснил, что если группу телеканалов таки заблокируют, то это будет связано с экономическими санкциями в отношении Киселева, а не цензурой контента.