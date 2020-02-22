На территории Ливии подтвержден первый случай заражения коронавирусом из Китая. Зараженной оказалась женщина, прилетевшая из Ирана.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Ливана Хаммад Хасан.

Тест на коронавирус у 45-летней женщины взяли еще в аэропорту Бейрута. Он дал положительный результат.

На данный момент пациентка в стабильном состоянии в изолированной палате столичной клиники имени Рафика Харири.

Из-за этого случая под наблюдение взяты все пассажиры рейса. У еще двух пассажиров есть подозрение на заражение.

“Нет необходимости преувеличивать панику”, – заявил он.