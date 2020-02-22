Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Ливана Хаммад Хасан.
Тест на коронавирус у 45-летней женщины взяли еще в аэропорту Бейрута. Он дал положительный результат.
На данный момент пациентка в стабильном состоянии в изолированной палате столичной клиники имени Рафика Харири.
Из-за этого случая под наблюдение взяты все пассажиры рейса. У еще двух пассажиров есть подозрение на заражение.
“Нет необходимости преувеличивать панику”, – заявил он.
- Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.