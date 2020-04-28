На данный момент в мире идет работа над 120 разными проектами вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

“Известная британская медицинская школа насчитала 120 различных проектов по разработке вакцин против заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 110 находится на “доклинической” стадии развития. А восемь проектов достигли клинических испытаний первой фазы на людях”, – сказано в сообщении.

Среди прочих отмечается китайский проект разработки вакцины, который возглавляет гонконгская компания CanSino. Считается, что этот проект находится на более продвинутой стадии.

Цель тестирования вакцины первой фазы – это проверка ее безопасности в большей степени и эффективности в меньшей степени. Цель второй фазы – это оценка эффективности перед разрешением на исследования органами здравоохранения.

Также сообщается, что в тройку лидеров по разработке вакцины входят китайские производители Sinovac и проекты Шэньчжэньского медицинского института.

Помимо того, успешным считают также проект британского Оксфордского университета и немецкий проект BioNTech. На такой же стадии тестируются и два проекта вакцины в США.