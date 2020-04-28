Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
“Известная британская медицинская школа насчитала 120 различных проектов по разработке вакцин против заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 110 находится на “доклинической” стадии развития. А восемь проектов достигли клинических испытаний первой фазы на людях”, – сказано в сообщении.
Среди прочих отмечается китайский проект разработки вакцины, который возглавляет гонконгская компания CanSino. Считается, что этот проект находится на более продвинутой стадии.
Цель тестирования вакцины первой фазы – это проверка ее безопасности в большей степени и эффективности в меньшей степени. Цель второй фазы – это оценка эффективности перед разрешением на исследования органами здравоохранения.
Также сообщается, что в тройку лидеров по разработке вакцины входят китайские производители Sinovac и проекты Шэньчжэньского медицинского института.
Помимо того, успешным считают также проект британского Оксфордского университета и немецкий проект BioNTech. На такой же стадии тестируются и два проекта вакцины в США.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.