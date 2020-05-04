Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Уточняется, что снять чрезвычайное положение в стране планируют уже 15 мая.

По словам Додона, соответствующее решение было принято на совещании с главой парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

“15 мая истекает срок действия чрезвычайного положения и в настоящее время, у нас нет оснований для его продления. Соответственно, после 15 мая будет восстановлен обычный порядок работы, однако защитные меры следует соблюдать и далее, поскольку пандемия COVID-19 еще не закончилась, а число инфицированных людей может снова вырасти из-за игнорирования этих мер защиты”, – пишет Додон.

Отмечается, что по состоянию на данный момент в Молдове был зафиксирован 4121 подтвержденный случай заражения коронавирусом. При этом 124 человека в стране умерли от COVID-19.

Напомним, что карантин в Украине был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.