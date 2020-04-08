Об этом рассказала исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий.
Стандартный учебный план школ рассчитан до конца мая, но в условиях общенационального карантина может быть продлен до 1 июля.
“После карантина нужно найти время, чтобы понять ситуацию по конкретному предмету в конкретном классе конкретной школы. Корректирующее обучение – исключительно в пределах компетенции школы и учителя. Но это не значит, что до 1 июля все дети без исключения будут сидеть за партами”, – объяснила чиновник.
На сегодняшний день дистанционное обучение организовано по-разному, в зависимости от технических возможностей той или иной школы.
Некоторые школы (таковых 3% от общего количества) не могут организовать дистанционное обучение, поскольку у них нет доступа к Интернету.
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