Соответствующие разъяснения он дал в интервью изданию НВ.

“Здесь несколько факторов… Первое – это собственно возбудитель, специфика его циркуляции, на которую ничто не может повлиять. Второе – это сезонность. Возбудитель попадает в сезон гриппоподобных заболеваний, когда создаются условия для циркуляции. Третье – это последствия первого карантина. Люди после длительного срока пребывания на карантине перестают бояться любой болезни, рискуют и пренебрегают противоэпидемическими правилами. И четвертое – это пренебрежение правилами даже субъектами хозяйствования”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что сейчас четко прослеживается связь вспышек коронавируса с участием в массовых мероприятиях.

“Четко прослеживается тенденция участия в массовых мероприятиях, праздниках, концертах, свадьбах. Особенно в последних, где более 100-150-200 человек, – если там был один больной, то потом наблюдалась вспышка”, – подчеркнул главный санврач.

В качестве примера он привел Кицманский район Черновицкой области, где после трех свадеб возникла вспышка и район попал в “красную” зону карантина.

По словам Ляшко, после празднования Дня города в Днепре суточное количество заболеваний выросло примерно в три раза (если сначала регистрировали 89-100 новых больных, то спустя 10 дней после массового празднования – 300-350).

Ляшко также проинформировал, что с началом учебного года количество заболевших детей не изменилось и составляет около 8%.

“Мы анализировали, как изменилась динамика больных среди детей в возрасте от 0 до 19 лет после месяца учебного процесса, и дети (возрастной группы, – ред.) 0-19 как составляли 8%, так и продолжают составлять. Когда начали болеть дети, то мы увидели, что они чаще болеют и приносят вирус в школу или из семьи, или от учителя”, – рассказал Ляшко.