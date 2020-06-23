По состоянию на 23 июня 14 областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

“Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне”, – говорится в сообщении.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению противоэпидемических мероприятий пока не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области.