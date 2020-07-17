Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что украинцев не будут штрафовать, если они не будут носить защитную маску на улице.

Об этом заявил в интервью “РБК-Украина”.

Он пояснил, что маски нужны только в местах с массовым скоплением людей, где нереально соблюдать социальную дистанцию.

“В 392-м постановлении правительства четко определено, что на улице маску носить не нужно. Она необходима только в случае, если вы находитесь в массовом скоплении людей, но не в состоянии придерживаться социальной дистанции”, – заявил министр.

По его словам, в МОЗ не прекращают работу над усовершенствованием правил соблюдения карантина, чтобы их невозможно было трактовать по-разному.

“Мы постоянно пытаемся усовершенствовать наши правила. Чтобы они были четкие и без двойного толкования. В ресторане за столом может сидеть не более 4 человек. Простое правило. Его невозможно иначе толковать.

Когда ты заходишь в троллейбус, в трамвай или метро, ты тоже должен быть в маске. Это тоже четкое правило. Человек должен знать, что за несоблюдение этих правил возможно наказание”, – сказал министр.

Ранее Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.

Размеры штрафов предложено установить на следующем уровне:

• для физических лиц – от 170 до 255 гривен;

• для юридических лиц – от 3400 до 5100 гривен.