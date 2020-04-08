Министерство внутренних дел Украины и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников, в том числе Пасхи, во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В среду, 8 апреля, правоохранители провели онлайн-встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В ходе встречи были достигнуты договоренности о том, в каком формате во время карантина будут проводиться богослужения и при каких условиях прихожане смогут посещать храмы.

“Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главных христианских праздников — Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников — Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию”, — отметил советник министра Юрий Тандит.

Правила проведения богослужений и посещения храмов во время карантина

Богослужения во время карантина будут проводиться, но без прихожан: для них будут организованы онлайн-трансляции. Участие в богослужения могут принимать не более 10 человек, среди них священник, прислужник и дьяк и технический персонал, обеспечивающий проведение трансляции. При этом всем, кроме священнослужителей, будет необходимо носить маски.

Что касается празднования Пасхи, священникам было предложено проводить обряд освящения куличей и пасхальных корзин следующим образом:

в городах, священнослужители могут быть приглашены в пекарне, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб;

в сельской местности, верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

Во время карантина верующим не запрещается посещать храмы в то время, когда не проводятся богослужения. Количество возможных посетителей храма — 1-2 человека.

“В таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должна быть больше двух в больших Храмах и одной в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей”, — отметили в МВД.