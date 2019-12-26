В НАБУ назвали причину обысков в Мининформполитики

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“НАБУ и САП осуществляют обыски, в том числе в помещениях бывшего Министерства информполитики. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработкам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование касается средств, выделенных на проекты по защите национального информационного пространства.

“Относительно обысков НАБУ: осуществляются в рамках расследования возможной растраты служащими Министерства информполитики по сговору со служащими ГП “Центр защиты информационного пространства Украины” и частными компаниями бюджетных средств, полученных для финансирования проектов”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.