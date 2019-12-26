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В НАБУ назвали причину обысков в Мининформполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях бывшего Министерства информационной политики в ходе расследования возможной растраты бюджетных средств.

Четверг, 26 декабря 2019, 20:34

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“НАБУ и САП осуществляют обыски, в том числе в помещениях бывшего Министерства информполитики. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработкам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование касается средств, выделенных на проекты по защите национального информационного пространства.

“Относительно обысков НАБУ: осуществляются в рамках расследования возможной растраты служащими Министерства информполитики по сговору со служащими ГП “Центр защиты информационного пространства Украины” и частными компаниями бюджетных средств, полученных для финансирования проектов”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Теги: обыски, САП, Мининформполитики, НАБУ

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