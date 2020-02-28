Североатлантический совет НАТО сегодня собрался на специальное заседание из-за эскалации ситуации в Сирии. По его итогам члены Альянса призвали режим сирийского президента Башара Асада и Россию к деэскалации.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО.

Заседание было созвано по просьбе Турции (в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО). Согласно этой статье, любой союзник может запрашивать консультации, если, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

“Послы всех 29 стран-союзников по НАТО встретились в Североатлантическом совете в пятницу (28 февраля 2020 года) по просьбе Турции… Союзники выразили свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат возле Идлиба. Они также осудили неизбирательные воздушные удары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвали их прекратить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию”, – подчеркивается в заявлении.

Как отметил по итогам заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс солидарен с Турцией и будет и впредь поддерживать эту страны “с помощью ряда мер, в том числе путем укрепления ее противовоздушной обороны”.

“Сегодняшняя встреча является явным знаком солидарности с Турцией. Турция является союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии… НАТО продолжает поддерживать Турцию с помощью ряда мер, в том числе путем усиления ее противовоздушной обороны, что помогает ей противостоять угрозе ракетных ударов из Сирии”, – заявил Столтенберг.

Он призвал к деэскалации ситуации и возвращению к согласованному в 2018 году режиму перемирия, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.

“Союзники будут очень внимательно следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО”, – добавил Столтенберг.

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Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.

СПРАВКА. Североатлантический совет (North Atlantic Council) — основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей от стран-членов организации. Он был создан статьей 9 Североатлантического договора и является единственным органом в НАТО, полномочия которого вытекают непосредственно из договора.

29 членов НАТО имеют дипломатические представительства в организации через свои посольства в Бельгии. Заседания Североатлантического совета, на которых председательствует генеральный секретарь НАТО, предполагают принятие всех решений на основании общего согласия.