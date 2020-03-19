В Национальном банке Украины показали и рассказали, как обеззараживают гривневые банкноты в условиях карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба НБУ.

Так, с 11 марта вся наличность, которую НБУ получает от банков, сначала попадает на карантин.

Взамен Нацбанк выдает банкам наличные из своих хранилищ. В первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавируса), а позже – те банкноты, которые прошли карантин.

Согласно сообщению пресс-службы НБУ, полученные из обращения банкноты сначала будут хранить отдельно в течение не менее 14 дней (что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях). Только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в специальной печи будут подвергаться “температурному шоку (160 градусов по Цельсию)”, что тоже должно способствовать борьбе с вирусом.

Во время всех этих процессов работники НБУ будут использовать дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

“Мы не будем эту наличность обрабатывать как минимум в течение 14 суток. После этого эта наличность будет отдана на автоматизированные системы, которые отсортируют пригодные и изношенные банкноты. Изношенные банкноты будут уничтожены в режиме онлайн. Пригодная наличность будет упакована в термоусадочную пленку. Этот процесс упаковки предусматривает прохождение пачки банкнот через термотуннель, где поддерживается температура минимум 160 градусов. Это дополнительный шок для вирусов”, – рассказал директор Центрального хранилища НБУ Виталий Брик.

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