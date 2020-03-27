Власти Нидерландов уверены в уникальности своей стратегии борьбы с коронавирусом COVID-19, не обращая внимания на опыт и предупреждения со стороны Испании и Италии.

Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

В Нидерландах политики и медики утверждают, что распространение коронавируса под контролем, делают ограниченное количество тестов, надеются на “коллективный иммунитет” и не спешат госпитализировать пожилое население с симптомами COVID-19.

Выборочная госпитализация: пожилым людям рекомендуют лечиться дома

Отличие Италии и Испании в борьбе с пандемией коронавируса от других стран Европы состоит в том, что они ценят пожилых людей и делают все для того, чтобы спасти их в случае заражения COVID-19. При этом Нидерландах медики дважды подумают перед тем, как госпитализировать пожилого гражданина с COVID-19 и бороться за его жизнь в условиях пандемии. Такие рекомендации власти страны официально дали своим больницам.

Руководитель отдела гериатрии в Генте (Бельгия) Неде ван ден Норгейт заявил, что не стоит госпитализировать старых людей с COVID-19 в больницы, потому как там медики смогут предоставить им только паллиативную помощь.

“Госпитализировать их в больницы, чтобы они там умирали – негуманно”, – заявил чиновник.

По его словам, пожилые пациенты с физическими или психическими проблемами, такими как слабоумие, к примеру, которые уже очень ослаблены, “с большей вероятностью” умрут в течение года, а если заразятся COVID-19 – еще быстрее.

“Лечение для них может иметь продлевающий жизнь эффект, но вероятность окончательного излечения очень мала”, – отметил он.

Потому медики договорились организовать работу в условиях пандемии COVID-19 так, чтобы спасать других инфицированных, тех, у кого вероятность выжить гораздо выше, чем у людей преклонного возраста.

Главный их аргумент – контакт с такими людьми значительно снижает риск заражения персонала скорой помощи и больниц.

Средний возраст пациентов, зараженных коронавирусом, в Нидерландах – 82 года. Голландские власти предложили медикам объяснять пожилым пациентам с COVID-19, что, если их госпитализируют, они будут в полной изоляции, лишены общения и времени с семьей. Их ожидает длительное лечение и исключение возможности принимать посетителей. Доктора предполагают, что, услышав о такой перспективе пациенты в преклонном возрасте будут согласны на лечение в домашних условиях.

Но такая философия пока что на профилактическом уровне, так как больницы Нидерландов еще не заполнены.

Пик заболевания может быть в мае

Президент Голландской ассоциации интенсивной терапии Дидерик Гоммерс заявлял, что сейчас с коронавирусом в отделения интенсивной терапии голландских больниц госпитализированы около 600 пациентов. Ожидается, что эта цифра удвоится на следующей неделе.

При этом, пик заболевания, по прогнозам, придется на конец мая.

Чтобы максимально растянуть время эпидемии и обеспечить возможность для всех граждан вылечиться в отделении интенсивной терапии, сейчас медики предлагают тем, кто уже заражен коронавирусом, но не имеет осложнений, быть дома и придерживаться рекомендаций докторов.

В целом, Нидерланды на две недели отстают от Италии по показателям распространения и заражения COVID-19.

При этом, важно пояснить, что в Италии на коронавирус тестируют всех тех, у кого есть симптомы заражения. В Нидерландах тестирование проходят только те, кто имеет конкретные показатели заболевания и нуждаются в госпитализации и симптоматическом лечении.

Нидерланды – политика “исключительности”

Несмотря на опыт Европы в борьбе с пандемией и ростом количества инфицированных граждан в геометрической прогрессии, в Нидерландах власти продолжают настаивать на своей исключительности.

Глава Нидерландского национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Яап ван Диссел уверяет парламент в том, что рост коронавирусной инфекции в стране “замедляется”. При этом, даже госпитализированные граждане с симптомами заражения не проходят тестирование. По его словам, медикам удалось найти “нулевого пациента” и теперь один заболевший может заразить только одного здорового.

Голландцы полностью доверяют своей системе здравоохранения, остаются в самоизоляции и строго следуют рекомендациям докторов. При этом, в стране было сделано только 38 тысяч тестов при населении 17 миллионов человек. Сколько реально зараженных в стране – неизвестно, так как тесты делают только тем, кто госпитализирован.

Стратегия правительства

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пояснил, что стратегия, которой придерживается правительство состоит в том, чтобы добиваться “коллективного иммунитета”. То есть когда вирусом заразится достаточное количество населения, будет вырабатываться “коллективный иммунитет”.

Аналогичная стратегия была в Великобритании. Но в итоге премьер-министр Борис Джонсон все же заявил о локдауне, так как стратегия провалилась. Сам политик сегодня сообщил о том, что инфицирован. К тому же, медики пока не понимают, сработает ли принцип “коллективного иммунитета” в случае с коронавирусом.

Потому власти Нидерландов отметили, что гражданам следует беречь себя, ссылаясь на условия частичной изоляции.

В настоящее время школы, рестораны, бары, клубы, бордели, спортивные залы, музеи и развлекательные центры закрыты до 6 апреля. После этого исследователи опубликуют доклад, который покажет, повлияла ли частичная изоляция на ситуацию в стране.

Также в стране запрещены массовые мероприятия по типу конференций и концертов до 1 июня.

Власти не рассматривают более серьезные ограничения в виду того, что это станет серьезным ударом для экономики страны.

“При всем уважении, я думаю, что они (власти Нидерландов) делают большую ошибку”, – заявил мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори, который столкнулся со сложностями борьбы с пандемией и сотнями смертей от Covid-19 ежедневно.