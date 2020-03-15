Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на власти штата.
Так, скончался 65-летний мужчина, проживавший в населенном пункте Сафферн (округ Рокленд). Главный судмедэксперт округа заявил, что у умершего были “серьезные проблемы со здоровьем”, которые, вероятно, повлекли летальный исход.
Кроме того, в Бруклине скончалась 82-летняя женщина. Она страдала от эмфиземы легких, и заражение коронавирусом значительно ухудшило ее состояние.
Умершая была одной из первых в городе Нью-Йорк, у кого диагностировали COVID-19. Ее госпитализировали 3 марта. Скончалась женщина в пятницу вечером, 13 марта, в медицинском центре Wyckoff Heights.
В штате уже зарегистрировано 613 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация заболевших наблюдается в самом Нью-Йорке, где у 269 человек обнаружили COVID-19.
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