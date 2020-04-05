В штат Нью-Йорк, ставший эпицентром вспышки коронавируса COVID-19 на территории США, направят тысячи военнослужащих для помощи медикам.

Об этом в ходе брифинга заявил президент страны Дональд Трамп.

Военные придут на помощь медикам и в других штатах, где фиксируется высокий уровень заражения COVID-19.

В Нью-Йорк планируют направить тысячу военных.

Также в Нью-Йорк направят дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких из общего количества 10 тысяч аппаратов, которые получило федеральное правительстве.

“Сейчас у нас в запасе есть 10 тысяч аппаратов… И мы перебрасываем часть из них в Нью-Йорк”, – заявил Трамп.

На данный момент в США свыше 312 тысяч случаев заражения. 8,5 тысяч пациентов умерли вследствие инфицирования коронавирусом. Из них 2624 – жители Нью-Йорка.