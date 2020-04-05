Об этом в ходе брифинга заявил президент страны Дональд Трамп.
Военные придут на помощь медикам и в других штатах, где фиксируется высокий уровень заражения COVID-19.
В Нью-Йорк планируют направить тысячу военных.
Также в Нью-Йорк направят дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких из общего количества 10 тысяч аппаратов, которые получило федеральное правительстве.
“Сейчас у нас в запасе есть 10 тысяч аппаратов… И мы перебрасываем часть из них в Нью-Йорк”, – заявил Трамп.
На данный момент в США свыше 312 тысяч случаев заражения. 8,5 тысяч пациентов умерли вследствие инфицирования коронавирусом. Из них 2624 – жители Нью-Йорка.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- Количество пациентов с COVID-19 в американском штате Нью-Йорк превзошло количество заболевших во всем Китае.