В штате Нью-Йорк зарегистрировано наименьшее количество смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 за сутки на протяжении последних двух недель.

Об этом на брифинге заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает Reuters.

Он отметил, что за сутки в штате умерли 540 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это на 90 меньше, чем сутками ранее.

“Если вы посмотрите на последние три дня, вы можете утверждать, что мы прошли плато и начинаем опускаться, что было бы очень хорошей новостью”, – сказал Куомо.

На данный момент в больницах штата почти 17 тысяч пациентов с COVID-19, что на 1300 меньше, чем сутками ранее.

По его информации, стремительно снижается количество тяжелых пациентов с COVID-19, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ.

Согласно официальным данным, за последние сутки в штате подтвердили 7090 новых случаев заражения COVID-19. Всего сейчас около 237 тысяч граждан заражены коронавирусом. Из них 13 тысяч 362 – умерли вследствие заражения.

Учитывая, что за сутки пришлось госпитализировать 2 тысячи человек с коронавирусом, губернатор отметил, что это «все еще много», потому он будет со всей отвесностью и с осторожностью подходить к вопросу об открытии школ и предприятий, согласно плану президента “Открыть Америку снова”.

Некоторые штаты США могут начать смягчение карантинных мер уже 4 мая.