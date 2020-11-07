В субботу в Одессе объявили день траура из-за смерти сатирика, народного артиста Михаила Жванецкого, который умер накануне в возрасте 86 лет. Он был почетным гражданином города.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

Распоряжение о дне траура в Одессе 7 ноября подписал глава города Геннадий Труханов.

“В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов”, – сказано в сообщении.

Также на сайте указали, что в память о Жванецком на зданиях города будут приспущены флаги с траурными лентами.

6 ноября, в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

7 октября Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Народный артист Украины и народный артист РФ Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Писать миниатюры он начал еще в студенческие годы, когда учился в Одесском институте морского флота.

В 2015 году Жванецкого внесли в “Белый список” деятелей культуры – друзей Украины за то, что он поддерживал территориально целостную, суверенную и демократическую Украину и осуждал агрессию, оккупацию и аннексию со стороны России.

Но в феврале 2019 года одесский сатирик получил от президента РФ Владимира Путина орден “За заслуги перед отечеством” III степени.

Жванецкий объяснил, что принял награду, потому что всю жизнь пишет только об Одессе.

“И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна”, – отметил он.