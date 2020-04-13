Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранитель остановился возле местного магазина, чтобы сделать замечание группе лиц без масок. В это же время туда подъехал 23-летний мужчина и, выйдя из автомобиля, ударил полицейского несколько раз в лицо.
“Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался”, – говорится в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Проводится досудебное расследование.
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- Ранее сообщалось, что с 12 марта – начала введения ограничительных мер – полиция принялась составлять протоколы об админнарушениях на продавцов семян, рыболовных снастей, саженцев, фруктов, на шиномонтажников, резчиков стекла, владельцев магазинов. Всего судами Украины приняты решения о взыскании штрафов в размере 1 млн 105 тыс. грн.