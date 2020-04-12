С 12 марта - начала введения ограничительных мер - полиция принялась составлять протоколы об админнарушениях на продавцов семян, рыболовных снастей, саженцев, фруктов, на шиномонтажников, резчиков стекла, владельцев магазинов. Всего судами Украины приняты решения о взыскании штрафов в размере 1 млн 105 тыс. грн.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на момент публикации в Едином реестре судебных решений в период с 12 марта, когда был введен карантин, содержится около 500 решений по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина).

В основном админпротоколы составляли на физических лиц-предпринимателей, торговцев на рынках, продавцов в магазинах, посетителей магазинов. Есть админпротоколы, составленные на водителей, которые перевозили в салоне авто больше разрешенного количества пассажиров.

Например, протоколы получили продавцы киосков с хот-догами и где готовили кофе; продавцы фруктов и рыбы; продавцы школьной канцелярии и рыболовных снастей.

Так, штраф в размере 17 тыс. гривен получил пенсионер, который находился в магазине без маски. Такой же штраф заработал владелец строймагазина, за то что продал покупателю пластиковую трубу, стоимостью 15 грн. На 17 тысяч оштрафован мужчина, прибывший из Польши, но нарушивший режим самоизоляции.

17 тыс. гривен штрафа получила продавец магазина мясной продукции за то, что обслуживала покупателей без “марлевой защитной повязки”. В Каменце-Подольском суд наложил штраф продавцу шаурмы.

Штраф в 34 тыс. гривен получил директор рынка “Рынок 95”, что во Львовской области. В городе Днепр такой же штраф получил владелец магазина “FOODS BODY” за то, что не закрыл магазин и продолжал принимать покупателей.

Устное предупреждение получили 30 человек.

Штраф в 17 тыс. гривен – 47 дела – 799 тыс. грн

Штраф в 34 тыс. гривен – 9 дел – 306 тыс. грн

Закрыто более 180 дел из-за незначительности нарушения или его отсутствия.

Более 260 дел отправлено составителям протоколов на доработку.

Стоит отметить, что все штрафы могут быть оспорены в апелляции.