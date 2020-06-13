В Офисе Президента Украины заявили, что если среди сотрудников будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом COVID-19, об этом будут информировать общественность.

Так в комментарии “Интерфакс-Украина” сказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

На данный момент Президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине. Это связано с тем, что положительный тест на коронавирус оказался у его супруги – Елены.

Мендель отрицает, что в ОП вспышка коронавируса, о чем ранее сообщили в СМИ.

“Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками – это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших – Офис президента об этом сообщит”, – сказала она.

Также она отметила, что в Офисе Президента придерживаются всех мер безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности. По ее словам, все сотрудники регулярно проходят тестирование.