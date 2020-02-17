Об этом он заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.
“Приближается великая дата – 75-летие Победы над фашизмом. Я уверен, что Верховной Раде необходимо сформировать парламентскую делегацию для участия в Параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли плечом к плечу, защищая и Москву, и Киев, и Львов… И в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом!”, – заявил Рабинович.
Во время предложения Рабинова некоторые депутаты прокричали ему “ганьба”.
Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Вадим Рабинович на новогодние праздники отдыхал в Омане.
- В ноябре 2019 года Рабинович пропустил более 90% голосования в Верховной Раде.