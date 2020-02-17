Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Об этом он заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента в понедельник в Киеве.

“Приближается великая дата – 75-летие Победы над фашизмом. Я уверен, что Верховной Раде необходимо сформировать парламентскую делегацию для участия в Параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли плечом к плечу, защищая и Москву, и Киев, и Львов… И в день 75-летия Победы мы должны стоять рядом!”, – заявил Рабинович.

Во время предложения Рабинова некоторые депутаты прокричали ему “ганьба”.

Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.