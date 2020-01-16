Об этом он рассказал депутатам на одном из совещаний, когда те стали спрашивать, где он так сильно загорел, сообщает корреспондент #Букв.
Название страны вызвало бурный смех у депутатов.
“А что тут такого? Да, в Омане”, — ответил Рабинович.
Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касема Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому “не бути в омані” и безотлагательно позвонить премьеру Австралии – страны, которая страдает от разрушительных пожаров.
- Журналисты программы “Схемы” сообщали, что Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).
- По информации СМИ, чартер из Омана мог обойтись Зеленскому в 86 тысяч долларов