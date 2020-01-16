Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович на новогодние праздники также отдыхал в Омане.

Об этом он рассказал депутатам на одном из совещаний, когда те стали спрашивать, где он так сильно загорел, сообщает корреспондент #Букв.

Название страны вызвало бурный смех у депутатов.

“А что тут такого? Да, в Омане”, — ответил Рабинович.

Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касема Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.