В воскресенье, 31 мая, в Париже открыли для публики площадь перед Собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) – впервые с момента разрушительного пожара, который произошел более года тому назад.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ограждения были сняты, и с 15:00 площадь перед собором официально вновь открыли.

В церемонии открытия приняли участие мэр Парижа Анн Идальго, архиепископ Мишель Опети, настоятель собора Патрик Шове и другие.

“Сегодня своего рода ренессанс (возрождение, – ред.)”, – отметила Идальго, выступая перед собором, информирует канал BFM TV.

А министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что открытие площади является “очень хорошим символом”, который представляет собой “первый шаг к возвращению Нотр-Дама”.

В связи с эпидемией коронавируса все участники церемонии открытия были в защитных масках.

Стоит отметить, что после пожара подходы к Собору Парижской Богоматери, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца. Благодаря очистке удалось ее снизить.

Согласно заявлению властей, в настоящий момент ситуация позволяет парижанам и приезжим выходить на площадь.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Люди по всему миру с ужасом наблюдали за дымящимся 850-летним зданием, падением шпиля и обрушением крыши. Пожар смогли потушить лишь под утро 16 апреля. Из здания успели вынести ценности, которые там хранились.

СПРАВКА. Соборная площадь (фр. parvis de Notre-Dame) окружена рекой Сеной, старейшей городской больницей Отель-Дье и строением городской префектуры. На площади находятся французский “нулевой километр”, археологическая крипта и бронзовая скульптура Карла Великого.