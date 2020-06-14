В столице Китая Пекине впервые за последние недели обнаружен новый очаг коронавируса COVID-19, который связывают с местным крупным продовольственным рынком.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вспышка произошла на оптовом рынке “Синьфади”, который является одним из крупнейших в городе.

Тестирование проходят более 10 тысяч человек (в том числе торговцев).

По итогам первых 517 тестов COVID-19 выявили у 45 человек. Ни у одного из них симптомы пока не проявились. Ранее коронавирус был диагностирован еще у 7 человек, посещавших или работавших на рынке, информирует агентство АР.

Это первые новые случаи заболевания в Пекине за более чем 50 дней.

Данный инцидент вызвал у местных властей опасения новой волны коронавируса в городе.

В пекинском районе Фэнтай власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на рынке. Жители 11 микрорайонов, расположенных недалеко от “Синьфади”, были помещены на карантин.

Там закрыты садики и школы. Жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома.

Сам рынок был закрыт в субботу рано утром после того, как у двоих мужчин, посетивших его, выявили COVID-19, сообщает британское агентство ВВС.

В китайских СМИ появилась информация, что в ходе эпидемиологического расследования следы вируса были обнаружены на разделочной доске, где обрабатывался импортный лосось. Из-за этого крупные супермаркеты в Пекине начали убирать лосося со своих полок.

По словам официальных лиц, в общей сложности было отобрано более 1900 образцов для установления источника вируса: с продуктов, поверхностей, мусорных баков, ручек и других предметов на рынке, и 40 из них дали положительный результат.

Власти Пекина возобновили ограничения на передвижение по всей столице. В городе отменены спортивные мероприятия, а также запрещены туристические поездки из других частей страны. Открытие начальных школ отложено.

Стоит отметить, что на рынке “Синьфади” ежедневно продается более 1500 тонн морепродуктов, 18 тыс. тонн овощей и 20 тыс. тонн фруктов.