Об этом сообщает агентство Reuters.
Вспышка произошла на оптовом рынке “Синьфади”, который является одним из крупнейших в городе.
Тестирование проходят более 10 тысяч человек (в том числе торговцев).
По итогам первых 517 тестов COVID-19 выявили у 45 человек. Ни у одного из них симптомы пока не проявились. Ранее коронавирус был диагностирован еще у 7 человек, посещавших или работавших на рынке, информирует агентство АР.
Это первые новые случаи заболевания в Пекине за более чем 50 дней.
Данный инцидент вызвал у местных властей опасения новой волны коронавируса в городе.
В пекинском районе Фэнтай власти объявили чрезвычайный режим военного времени из-за вспышки коронавируса на рынке. Жители 11 микрорайонов, расположенных недалеко от “Синьфади”, были помещены на карантин.
Там закрыты садики и школы. Жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома.
Сам рынок был закрыт в субботу рано утром после того, как у двоих мужчин, посетивших его, выявили COVID-19, сообщает британское агентство ВВС.
В китайских СМИ появилась информация, что в ходе эпидемиологического расследования следы вируса были обнаружены на разделочной доске, где обрабатывался импортный лосось. Из-за этого крупные супермаркеты в Пекине начали убирать лосося со своих полок.
По словам официальных лиц, в общей сложности было отобрано более 1900 образцов для установления источника вируса: с продуктов, поверхностей, мусорных баков, ручек и других предметов на рынке, и 40 из них дали положительный результат.
Власти Пекина возобновили ограничения на передвижение по всей столице. В городе отменены спортивные мероприятия, а также запрещены туристические поездки из других частей страны. Открытие начальных школ отложено.
Стоит отметить, что на рынке “Синьфади” ежедневно продается более 1500 тонн морепродуктов, 18 тыс. тонн овощей и 20 тыс. тонн фруктов.
- Ранее американское издание The New York Times писало, что в Китае опубликовали отчет по борьбе с коронавирусом, в котором скрывают свои ошибки.
- Китайские власти утверждают, что не задерживали и не скрывали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).