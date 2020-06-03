В Китае отрицают, что скрывали данные о коронавирусе от ВОЗ

Китайские власти утверждают, что не скрывали и не задерживали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил во время пресс-конференции, что обвинения в сокрытии информации об эпидемии не соответствуют действительности.

Ранее, отмечалось, что в ВОЗ заявили, что разочарованы значительными задержками в обмене информацией со стороны Пекина.