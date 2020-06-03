Covid-19 Украина

обновлено 03.06.2020 в 10:02

Всего:

24823(+483)

Болеют:

+362(+483)

Выздоровели:

10440(+388)

Умерло:

735(+8)

11:18 В Китае отрицают, что скрывали данные о коронавирусе от ВОЗ
10:59 Из-за убийства Флойда в США начались протесты в европейских странах
10:50 В Париже многотысячный протест против полицейского насилия перерос в столкновения: видео
10:20 В Facebook удалили несколько групп, призывающих к протестам с использованием оружия
10:15 Чиновника Минобразования поймали на взятке в 300 тысяч гривен
10:02 Канада нашла замену Huawei для создания сети 5G
10:00 Рада рассмотрит законопроекты об изменении отчества и штрафах для пешеходов: трансляция
09:38 Украинцам не рекомендуют купаться на одесских пляжах
09:30 Италия открыла границы: туристы не обязаны проходить карантин
08:59 В мире от COVID-19 уже выздоровели более 3 млн человек
08:55 Ракета Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал – фото
08:42 3 июня по всей Украине прогнозируются дожди
08:05 На Донбассе боевики били с артиллерии и минометов, ранен украинский защитник
07:33 Черногория официально заявила об окончании эпидемии COVID-19
03:24 Plus-size модель Эшли Грэм снялась для глянца с новорожденным сыном
02:30 Alyona Alyona призвала не молчать о бесчинствах правоохранителей в Украине
01:54 В Нью-Йорке продолжаются протесты против расизма и полицейской агрессии — фото, видео
01:22 58 депутатов обжаловали в КСУ право Президента назначать директора ГБР
00:42 53-летняя Холли Берри продемонстрировала стальной пресс после тренировки
00:07 Знаменитости и популярные бренды поддержали кампанию против расизма #BlackoutTuesday 

02 июня

23:48 Apple снимет фильм Скорсезе с ДиКаприо и Де Ниро
22:53 Cмерть актера «Сумерек» и его девушки: стала известна причина
22:35 Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
22:13 Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС с жилых кварталов
21:50 Ведущий лояльного к Трампу телеканала обвинил его в массовых беспорядках в стране
21:34 В «Слуге народа» рекомендовали своему нардепу Брагарю не общаться со СМИ после скандала с собакой
21:10 Гибель Давиденко: в ЦИК заявили, что в бюджете нет денег на промежуточные выборы
20:54 3 июня в обращение вводятся монеты номиналом 10 грн
20:47 Instagram поддержал онлайн-флешмоб против расового неравенства
20:19 Зеленский заявил, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должны решать вузы
19:58 «Европейская Солидарность» проголосует за отставку Авакова, – депутат

В Китае отрицают, что скрывали данные о коронавирусе от ВОЗ

Китайские власти утверждают, что не скрывали и не задерживали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среда, 3 июня 2020, 11:18

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил во время пресс-конференции, что обвинения в сокрытии информации об эпидемии не соответствуют действительности.

Ранее, отмечалось, что в ВОЗ заявили, что разочарованы значительными задержками в обмене информацией со стороны Пекина.

ВОЗ: посылки из Китая не представляют опасности - Газета.Ru | Новости

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.

Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа касательно ВОЗ. 

Теги: , Китай, Коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться