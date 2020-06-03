В Китае отрицают, что скрывали данные о коронавирусе от ВОЗ

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил во время пресс-конференции, что обвинения в сокрытии информации об эпидемии не соответствуют действительности.
Ранее, отмечалось, что в ВОЗ заявили, что разочарованы значительными задержками в обмене информацией со стороны Пекина.
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.
Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа касательно ВОЗ.
- Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Он назвал организацию “марионеткой Китая” и пригрозил перенаправить финансирование на COVID-19.