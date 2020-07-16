В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что полноценную продажу железнодорожных билетов согласовала Киевская городская государственная администрация.
В УЗ напомнили, что 100% мест уже доступны в поездах: №7/8 Харьков – Одесса (со 2 июня), №81/82 Харьков – Новоалексеевка и №53/54 Днепр – Одесса (с 17 июня), №91/92 Одесса – Константиновка (с 29 июня).
“В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест”, – отметили в УЗ.
- В УЗ сообщили, что со следующей недели возобновят курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
- В УЗ заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации в стране, планируют полноценно восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.