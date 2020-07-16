Covid-19 Украина

обновлено 16.07.2020 в 10:02

Всего:

56455(+848)

Болеют:

26079(+848)

Выздоровели:

28931(+800)

Умерло:

1445(+18)

11:17 В сеть выложили трейлер фильма об интернет-меме – лягушонке Пепе
11:05 Как проходит митинг против языкового законопроекта Бужанского – фоторепортаж
10:52 В Киеве зафиксировали 116 новых случаев заболевания COVID-19
10:47 Геращенко вызвала «слугу народа» Бужанского на языковую «дуэль»
10:18 Рада рассмотрит изменения в Избирательный кодекс и кадровые назначения: трансляция
10:15 В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места
09:34 В Турции разбился разведывательный самолет, семеро погибших
09:29 В Киеве полиция задержала автомобиль с оборудованием для митинга в защиту украинского языка
08:32 Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19
08:19 16 июля на западе Украины прогнозируются дожди
08:07 Сегодня под Радой состоится митинг в защиту украинского языка
07:35 Украинские защитники на Донбассе уничтожили двух оккупантов
02:31 The Rolling Stones представили ранее неопубликованную песню Criss Cross
01:50 Помпео о запрете TikTok в США: «Компартия Китая не должна получить информацию американцев»
00:58 Apple запустит собственный новостной подкаст

15 июля

23:29 Зеленский уволил посла Украины в Италии
22:55 Британия запретила использование 5G-оборудования Huawei
22:32 Треть предприятий в мире сократили работников из-за пандемии COVID-19 — глобальный опрос Facebook
21:58 Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей
21:45 Нательные камеры полицейских засняли последние слова Флойда. Он говорил: «Я не могу дышать»
20:45 На рассмотрение Рады внесли проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ
20:34 В результате наводнения в Индии погибли 50 людей
Партнерский материал
20:25 Онлайн-встреча с победителями «Коронации слова-2020» Ириной Мельниченко и Вадимом Геращенко
20:16 В Париже открылся Disneyland
20:04 Возле затонувшего в Одессе танкера «Делфи» снова обнаружили загрязнение воды
19:45 В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
19:18 Деми Мур записала эротический аудиосериал

В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

С 16 июля "Укрзализныця" возобновила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, которые направляются из Киева и обратно. Также это касается транзитных поездов через столицу.

Четверг, 16 июля 2020, 10:15

Между Харьковом и Львовом запустят поезд со скоростью 160 км/ч

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что полноценную продажу железнодорожных билетов согласовала Киевская городская государственная администрация.

В УЗ напомнили, что 100% мест уже доступны в поездах: №7/8 Харьков – Одесса (со 2 июня), №81/82 Харьков – Новоалексеевка и №53/54 Днепр – Одесса (с 17 июня), №91/92 Одесса – Константиновка (с 29 июня).

“В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест”, – отметили в УЗ.

  • В УЗ сообщили, что со следующей недели возобновят курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов.
  • В УЗ заявили, что в случае улучшения эпидемической ситуации в стране, планируют полноценно восстановить железнодорожное сообщение уже в августе.
Теги: билеты, Киев, Укрзализныця

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться