В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места

С 16 июля "Укрзализныця" возобновила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, которые направляются из Киева и обратно. Также это касается транзитных поездов через столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что полноценную продажу железнодорожных билетов согласовала Киевская городская государственная администрация.

В УЗ напомнили, что 100% мест уже доступны в поездах: №7/8 Харьков – Одесса (со 2 июня), №81/82 Харьков – Новоалексеевка и №53/54 Днепр – Одесса (с 17 июня), №91/92 Одесса – Константиновка (с 29 июня).

“В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мер, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест”, – отметили в УЗ.