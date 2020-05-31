Об этом сообщает издание Newsweek.pl
В стране будет действовать один общий принцип: в общедоступном пространстве, если это возможно, необходимо сохранять двухметровую дистанцию с другими людьми. Когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем.
Маски не нужно носить на работе, если работодатель обеспечивает достаточное расстояние между работниками и придерживается санитарных требований.
В ресторанах и барах лицо не надо будет закрывать, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.
В минздраве Польши отметили, что в подавляющем большинстве регионов страны эпидемия уже идет на спад.
По состоянию на 31 мая в Польше зарегистрировано столько же случаев заражения коронавирусом, сколько и в Украине – чуть больше 23,5 тысяч.
- Министерство образования и науки разрешило с 1 июня возобновить работу учреждений внешкольного образования в тех регионах, где будет введено послабление противоэпидемических мероприятий.
- С 25 мая в регионах Украины, отвечающих требованиям ослабления карантина, разрешено возобновлять работу детских садиков.