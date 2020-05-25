С понедельника, 25 мая, в регионах Украины, отвечающих требованиям ослабления карантина, разрешено возобновлять работу детских садиков.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Ранее в МОЗ разработали рекомендации для посещения учреждений дошкольного образования.

Стоит отметить, что в этом перечне нет пункта об обязательном ношении защитных масок детьми в садиках.

“С 25 мая мы действительно даем возможность возобновить работу дошкольных учебных учреждений, если это позволяет эпидемическая ситуация в регионе. В наших рекомендациях не существует требования, чтобы дети постоянно находились в масках”, – подчеркивал глава МОЗ Максим Степанов.

Среди общих рекомендаций к работе детских садов есть следующее:

• Перед началом работы всем сотрудникам измеряют температуру.

• Детям меряют температуру перед входом в детсад.

• Работники и дети с температурой, выше 37,2 – не допускаются.

• Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.

• Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.

• В игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детсадах запрещено:

• использование многоразовых полотенец;

• использование мягких игрушек;

• использование ковров с длинным ворсом;

• использование уличной обуви внутри детского сада;

• проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей;

• проведение родительских собраний, кроме тех, которые проводят дистанционно.

На период карантина рекомендуется:

• не допускать смешивания детских групп;

• предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;

• ограничить игры, предусматривающие непосредственный физический контакт детей и персонала, а также использование инвентаря.

Также детсады должны:

• Иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств.

• Научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль за выполнением этих правил.

• Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные.

• Предупредить родителей об особых условиях работы учреждения.

• Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.

• Регулярно проветривать помещения.

• Временно отстранить от работы лиц из “группы риска”.

Работники учреждения должны регулярно пользоваться антисептиками и воздерживаться от контакта с больными людьми. В случае подозрения на респираторное заболевание работникам детсадов нужно самоизолироваться.