Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.
Ранее в МОЗ разработали рекомендации для посещения учреждений дошкольного образования.
Стоит отметить, что в этом перечне нет пункта об обязательном ношении защитных масок детьми в садиках.
“С 25 мая мы действительно даем возможность возобновить работу дошкольных учебных учреждений, если это позволяет эпидемическая ситуация в регионе. В наших рекомендациях не существует требования, чтобы дети постоянно находились в масках”, – подчеркивал глава МОЗ Максим Степанов.
Среди общих рекомендаций к работе детских садов есть следующее:
• Перед началом работы всем сотрудникам измеряют температуру.
• Детям меряют температуру перед входом в детсад.
• Работники и дети с температурой, выше 37,2 – не допускаются.
• Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.
• Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.
• В игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
На период карантина в детсадах запрещено:
• использование многоразовых полотенец;
• использование мягких игрушек;
• использование ковров с длинным ворсом;
• использование уличной обуви внутри детского сада;
• проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей;
• проведение родительских собраний, кроме тех, которые проводят дистанционно.
На период карантина рекомендуется:
• не допускать смешивания детских групп;
• предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;
• ограничить игры, предусматривающие непосредственный физический контакт детей и персонала, а также использование инвентаря.
Также детсады должны:
• Иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств.
• Научить работников правилам правильного использования средств защиты и организовать контроль за выполнением этих правил.
• Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца – на бумажные.
• Предупредить родителей об особых условиях работы учреждения.
• Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.
• Регулярно проветривать помещения.
• Временно отстранить от работы лиц из “группы риска”.
Работники учреждения должны регулярно пользоваться антисептиками и воздерживаться от контакта с больными людьми. В случае подозрения на респираторное заболевание работникам детсадов нужно самоизолироваться.
- В Киеве детсады откроются с 1 июня. С этой же даты в столице начнут работать спортивные комплексы и фитнес-центры; детско-юношеские спортивные школы; откроются пляжи и зоны отдыха у водоемов; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.