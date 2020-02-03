#Буквы заметили неточности в Telegram-канале пресс-службы Президента.
Уточняется, что при освещении официального визита президента Турции в Украину пресс-службой было допущено два различных варианта написания его имени.
В двух соседних публикациях турецкий лидер назван по-разному.
Сначала имя действующего президента Турции было написано как “Реджеп ТАЙЇП Ердоган”.
А после этого в следующей публикации пресс-службы Офиса Президента его подписали “Реджеп ТАЇП Ердоган“.
- Во время официальной церемонии встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом последний поприветствовал украинских военных фразой “Слава Украине”.