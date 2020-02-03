В Telegram пресс-службы Президента Украины написали имя президента Турции Реджепа Эрдогана в двух разных вариантах.

#Буквы заметили неточности в Telegram-канале пресс-службы Президента.

Уточняется, что при освещении официального визита президента Турции в Украину пресс-службой было допущено два различных варианта написания его имени.

В двух соседних публикациях турецкий лидер назван по-разному.

Сначала имя действующего президента Турции было написано как “Реджеп ТАЙЇП Ердоган”.

А после этого в следующей публикации пресс-службы Офиса Президента его подписали “Реджеп ТАЇП Ердоган“.

