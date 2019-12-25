Об этом сообщил в Facebook член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
Украшали новогоднюю елку бывшие жители брошенного города — в качестве декора были использованы архивные фото и часы.
“Впервые за 34 года в Припяти была установлена новогодняя елка. Приехали украшать припятчане фотографиями с их семейных альбомов. Некоторые из этих людей впервые вернулись в свой родной город. Много эмоций. Разных. Теплых.”, — отметил Емельяненко.
“Новогодняя елка — это символ домашнего уюта. И именно поэтому в городе, из которого эвакуировали жителей, все эти годы не могло быть елки. Но жизнь в Припять возвращается”, — подчеркнул он.
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