На центральной площади города Припять в зоне отчуждения впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили установили новогоднюю елку.

Об этом сообщил в Facebook член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Украшали новогоднюю елку бывшие жители брошенного города — в качестве декора были использованы архивные фото и часы.

“Впервые за 34 года в Припяти была установлена новогодняя елка. Приехали украшать припятчане фотографиями с их семейных альбомов. Некоторые из этих людей впервые вернулись в свой родной город. Много эмоций. Разных. Теплых.”, — отметил Емельяненко.

“Новогодняя елка — это символ домашнего уюта. И именно поэтому в городе, из которого эвакуировали жителей, все эти годы не могло быть елки. Но жизнь в Припять возвращается”, — подчеркнул он.