Движение "Чесно" зафиксировали первый с момента принятия закона об уголовной ответственности за "кнопкодавство" факт неличного голосования в Раде.

Об этом сообщается на сайте движения.

“На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно “кнопкодавил” во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Это первый зафиксированный движением “Чесно” случай “кнопкодавства” в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования”, — говорится в сообщении.

Журналисты предоставили фото и видео, на которых зафиксировано, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы “Довира” Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

<noscript><iframe title="Перший "кримінал": закарпатський мажоритарник Владіслав Поляк кнопкодавить за сусіда" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/nt8oXlZfbPA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На табло голосования системы “Рада” видно, что “за” проголосовали с обоих мест.

Позднее Поляк “кнопкодавил” во время голосования за поправку №1420 того же законопроекта. Это также было зафиксировано на камеру. Табло также демонстрирует, что проголосовали с обоих мест.

Аналогичным образом нардеп поступил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание.