Об этом сообщается на сайте движения.
“На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно “кнопкодавил” во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Это первый зафиксированный движением “Чесно” случай “кнопкодавства” в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования”, — говорится в сообщении.
Журналисты предоставили фото и видео, на которых зафиксировано, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы “Довира” Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.
На табло голосования системы “Рада” видно, что “за” проголосовали с обоих мест.
Позднее Поляк “кнопкодавил” во время голосования за поправку №1420 того же законопроекта. Это также было зафиксировано на камеру. Табло также демонстрирует, что проголосовали с обоих мест.
Аналогичным образом нардеп поступил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание.
- С 16 января вступил в силу закон о наказании народных депутатов за “кнопкодавство”. Теперь за неперсональное голосование предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).
- На первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов “кнопкодавили”.