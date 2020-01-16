С 16 января вступил в силу закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство", то есть на следующий день после публикации.

Документ опубликован в парламентской газете “Голос Украины”.

Документ вводит уголовную ответственность за совершение нардепами голосования на заседании Рады вместо другого депутата (“кнопкодавство”).

За это предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Предусмотрена следующая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в ВР таким образом, чтобы можно было установить факт “кнопкодавства”.

При обнаружении на пленарном заседании факта неличного голосования председательствующий устанавливает присутствие соответствующего нардепа в зале и в случае его отсутствия сообщает Раде о “кнопкодавстве”. Затем карточку такого нардепа изымают.

Сообщение о факте “кнопкодавства” вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью предоставляется спикеру Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

“В случае выявления на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Верховной Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи”, – сказано в тексте закона.