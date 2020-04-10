В парламенте зарегистрировано проект постановления о продлении действия запрета на российские социальные сети и сайты.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”. Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru.

Запрет был введен на три года, следовательно, срок его действия истекает уже в следующем месяце.

В четверг, 9 апреля, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №3319 “Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”.

Им предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принять решение о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей. Инициатором законопроекта выступили порядка 30 народных депутатов из всех фракций парламента, за исключением “Оппозиционной платформы — За життя”.

По состоянию на 10 апреля документ находится на рассмотрении профильного комитета.