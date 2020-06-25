Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, сообщается на сайте ЦИК.

“Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах (внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, – ред.) в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии “Батькивщина”, включенного в ее избирательный список под № 25″, – говорится в сообщении.

Напомним, Евтушок был назначен депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО “Оператор ГТС Украины”.

Евтушок – 1973 года, проживает в городе Сарны Ровенской области. Сергей Евтушок в 2010—2014 годах занимал должность мэра Сарн Ровенской области.

Фото: radiotrek.rv.ua

Является членом “Батькивщины”, на внеочередных выборах в Парламент в 2019 году шел в списке партии под № 25.

Евтушок избирался нардепом от “Батькивщины” в Верховную Раду 8-го созыва. Тогда он прошел по 156 мажоритарному кругу.