Об этом сообщила пресс-служба ООС.
“С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств”, – говорится в сообщении.
При этом, пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.
Отмечается, что в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
“Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок”, – резюмировали в ООС.
- С 12 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте — как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.