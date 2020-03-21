В районе проведения операции Объединенных сил завтра, 22 марта, прекращается пропуск через линию разграничения для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

“С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств”, – говорится в сообщении.

При этом, пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться в ранее установленном порядке.

Отмечается, что в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

“Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок”, – резюмировали в ООС.