8 января в результате ракетного обстрела Ираном по базам, где находились американские войска в Ираке, ранения получили 11 американских военнослужащих, хотя ранее руководство армии заявляло, что никто не пострадал - всем удалось укрыться.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным командования США, никто из военных не погиб, но у некоторых солдат контузия и сотрясение мозга из-за сильного удара головой в результате падения.

Пострадавших военных госпитализировали в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии для последующего обследования. Ожидается, что военнослужащие, когда сочтут нужным, вернутся в Ирак.

Иран атаковал военную базу США в ответ на ракетный удар американцев, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

После нападения Ирана Трамп заявил, что ни один военнослужащий США не был ранен или убит. Военный чиновник рассказал CNN, что такое несоответствие информации было вызвано тем, что военные спустя несколько дней почуствовали недомогание.

“Слова Трампа оценивали ситуацию на то время. Симптомы появились через несколько дней после нападения, и к ним отнеслись с большой осторожностью”, – говорится в сообщении командования.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.