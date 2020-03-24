Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Мы недавно проводили исследования, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания. И мы отмечаем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины”, – отметил Ляшко.

По его словам, это может косвенно свидетельствовать о положительном эффекте карантина на распространение COVID-19.

“Это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект. И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это опять же один из моментов превентивных мер, которые предприняло руководство нашего государства, чтобы исключить большое количество случаев”, – заявил Ляшко.

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(На видео – с 5:24)