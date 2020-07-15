В результате наводнений в Индии погибли несколько десятков людей.

Об этом сообщила британская служба BBC.

“По меньшей мере 50 человек погибли и более двух миллионов пострадали от сильного муссонного наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате сильных дождей были затоплены тысячи деревень.

На данный момент в стране созданы сотни специальных лагерей помощи для того, чтобы приютить граждан, которые временно остались без дома.

Напомним, что в Непале сильные проливные дожди стали причиной схождения селей, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек.