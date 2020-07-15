Об этом сообщила британская служба BBC.
“По меньшей мере 50 человек погибли и более двух миллионов пострадали от сильного муссонного наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате сильных дождей были затоплены тысячи деревень.
На данный момент в стране созданы сотни специальных лагерей помощи для того, чтобы приютить граждан, которые временно остались без дома.
Напомним, что в Непале сильные проливные дожди стали причиной схождения селей, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек.
- Ранее сообщалось, что на юге Японии, в префектурах Кумамото и Кагосима, из-за сильного ливня произошло наводнение и оползни. В результате этого погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.