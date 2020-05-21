В Ровенской области карантин смягчать не будут

В Ровенской области приняли решение не ослаблять карантин с 22 мая из-за рекордного количества больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Он отметил, что решение не ослаблять карантин в Ровенской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла из-за эпидемической ситуации.

“За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 66 случаев COVID-19 – это новый местный антирекорд”, – заявил Коваль.

По его словам, была также обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском интернате для престарелых и лиц с инвалидностью, где заразились 6 работников и 6 подопечных. Интернат закрыт для посетителей, контактные лица обследуются.

“В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор остаются. Если в течении 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение”, – отметил Коваль.