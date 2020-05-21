Covid-19 Украина

обновлено 21.05.2020 в 15:02

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В Ровенской области карантин смягчать не будут

В Ровенской области приняли решение не ослаблять карантин с 22 мая из-за рекордного количества больных коронавирусом COVID-19.

Четверг, 21 мая 2020, 15:47

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Он отметил, что решение не ослаблять карантин в Ровенской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла из-за эпидемической ситуации.

“За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 66 случаев COVID-19 – это новый местный антирекорд”, – заявил Коваль.

По его словам, была также обнаружена вспышка коронавируса в Здолбуновском интернате для престарелых и лиц с инвалидностью, где заразились 6 работников и 6 подопечных. Интернат закрыт для посетителей, контактные лица обследуются.

“В связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор остаются. Если в течении 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение”, – отметил Коваль.

  • Ранее сообщалось, что Черновицкая область не сможет смягчить карантин 22 мая.
  • В Украине по состоянию на утро 21 мая зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 476 новых случаев.
Теги: Коронавирус, карантин

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