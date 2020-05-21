Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 15 человек (количество летальных случаев возросло с 564 до 579).
В то же время выздоровели 272 человека.
“По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 788 случаев;
• Волынская область – 698 случаев;
• Днепропетровская область – 856 случаев;
• Донецкая область – 138 случаев;
• Житомирская область – 589 случаев;
• Закарпатская область – 964 случая;
• Запорожская область – 398 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1257 случаев;
• Кировоградская область – 455 случаев;
• город Киев – 2475 случаев;
• Киевская область – 1316 случаев;
• Львовская область – 1175 случаев;
• Луганская область – 43 случая;
• Николаевская область – 274 случая;
• Одесская область – 806 случаев;
• Полтавская область – 266 случаев;
• Ровенская область – 1287 случаев;
• Сумская область – 165 случаев;
• Тернопольская область – 1098 случаев;
• Харьковская область – 851 случай;
• Херсонская область – 173 случая;
• Хмельницкая область – 294 случая;
• Черновицкая область – 2842 случая;
• Черкасская область – 381 случай;
• Черниговская область – 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49 тыс. 352 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.