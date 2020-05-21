В Украине по состоянию на утро 21 мая зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 476 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 15 человек (количество летальных случаев возросло с 564 до 579).

В то же время выздоровели 272 человека.

“По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 788 случаев;

• Волынская область – 698 случаев;

• Днепропетровская область – 856 случаев;

• Донецкая область – 138 случаев;

• Житомирская область – 589 случаев;

• Закарпатская область – 964 случая;

• Запорожская область – 398 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1257 случаев;

• Кировоградская область – 455 случаев;

• город Киев – 2475 случаев;

• Киевская область – 1316 случаев;

• Львовская область – 1175 случаев;

• Луганская область – 43 случая;

• Николаевская область – 274 случая;

• Одесская область – 806 случаев;

• Полтавская область – 266 случаев;

• Ровенская область – 1287 случаев;

• Сумская область – 165 случаев;

• Тернопольская область – 1098 случаев;

• Харьковская область – 851 случай;

• Херсонская область – 173 случая;

• Хмельницкая область – 294 случая;

• Черновицкая область – 2842 случая;

• Черкасская область – 381 случай;

• Черниговская область – 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49 тыс. 352 сообщения о подозрении на COVID-19.