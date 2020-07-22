За прошедшие сутки в Румынии было зафиксировано наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщило румынское издание Romania-Insider.

“В Румынии зарегистрировали 1030 новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа. Таким образом, по состоянию на 22 июля общее количество случаев составляет 40 163”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что такое суточное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом является для государства рекордным.

При этом в Румынии за последние сутки умерли от коронавируса 27 человек и общее количество смертей от этой болезни за все время эпидемии достигло 2101.

Напомним, что в Румынии до 15 августа продлили запрет въезда на территорию страны для иностранцев, в частности граждан Украины. Однако страна позволила транзит, чтобы можно было попасть в Болгарию с туристической целью.