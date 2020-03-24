Об этом сообщает лондонское издание Middle East Eye.

Отмечается, что 51-летний афганский житель умер в городе Медина.

Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии рассказал, что состояние мужчины ухудшилось на следующий день после госпитализации в отделение неотложной помощи в больнице Медины.

Мужчина скончался в ночь на понедельник, 23 марта.

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