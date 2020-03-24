Об этом сообщает лондонское издание Middle East Eye.
Отмечается, что 51-летний афганский житель умер в городе Медина.
Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии рассказал, что состояние мужчины ухудшилось на следующий день после госпитализации в отделение неотложной помощи в больнице Медины.
Мужчина скончался в ночь на понедельник, 23 марта.
- Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 382 108 человек, умерло – 16 574.
- В ВОЗ заявили, что темпы распространения пандемии коронавируса COVID-19 по всему миру ускоряются.