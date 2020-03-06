Режиссер Кевин Смит опубликовал первые фотографии нового Бэтмобиля из снимающегося фильма о Бэтмене.

Фото Смит опубликовал на своей странице в Twitter.

Смит отметил, что транспортное средство супергероя ему нравится.

“Это правдоподобный Бэтмобиль, который мог бы построить не миллиардер”, – написал он в соцсети.

Также режиссер добавил, что авто напоминает ему о Бэтмене, которого сыграл Адам Уэст, и автомобиле, спроектированном дизайнером Джорджем Баррисом.

Фото: Кевин Смит

В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря.

Роли в ленте также достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.

Фильм выйдет в прокат 25 июня 2021 года.