Фото Смит опубликовал на своей странице в Twitter.
Смит отметил, что транспортное средство супергероя ему нравится.
“Это правдоподобный Бэтмобиль, который мог бы построить не миллиардер”, – написал он в соцсети.
Также режиссер добавил, что авто напоминает ему о Бэтмене, которого сыграл Адам Уэст, и автомобиле, спроектированном дизайнером Джорджем Баррисом.
Фото: Кевин Смит
В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря.
Роли в ленте также достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.
Фильм выйдет в прокат 25 июня 2021 года.
- В январе актер Джеффри Райт, который утвержден на роль комиссара Джима Гордона в новом фильме “Бэтмен”, заявил о начале съемок картины об этом супер-герое.