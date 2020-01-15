Народные депутаты Украины после проведения индексации в среднем будут получать заработную плату в размере 42 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала в интервью “Радио НВ” заместитель главы парламентской фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Фактически увеличится зарплата только в связи с увеличением прожиточного минимума. Это индексация, это даже не увеличение. И увеличится она на несколько тысяч гривен — в среднем это где-то 42 тысячи гривен в месяц (если это член комитета, не глава, там немножко больше). А была 38−39 тысяч”, — отметила она.

Кравчук также назвала размер зарплаты народных депутатов в настоящее время достаточным. Таким образом она прокомментировала заявление главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии, что нардепам нужно платить до 100 тысяч гривен.

“У нас даже была дискуссия после этого комментария. Депутаты сами сказали, что сейчас это точно не ко времени, и мы готовы подождать, пока действительно заработает экономика. Не просто будут какие-то проценты ВВП, а они перейдут в реальное увеличение доходов граждан. Потому что начинать с себя не очень правильно”, – рассказала нардеп.

(На видео – с 1:10)