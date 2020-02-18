Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что в патрулировании смогут участвовать представители общин, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

“Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях общин, проживающих на той территории. Это не военные, это не вооруженные люди – это представители тех территориальных общин, которые находятся на той территории”, – отметил он.

Данилов заверил, что “людей с автоматами” из “ДНР/ЛНР” там не будет.

“Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль, совместно с ОБСЕ или другой определенной структурой”, – рассказал Данилов.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Накануне схожее заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы исходим из того, что украинская полиция, МВД Украины, украинская юстиция будут там находиться в полном соответствии с законом: полицейские в полном вооружении, они будут ключевыми игроками на этом поле. Но, уважая переходный период и страхи территориальных общин, мы готовы допустить в совместное патрулирование людей, которых делегируют эти новые общины. Те люди, которые совершали преступления, те люди, которые стреляли в наших солдат, они никак не будут участвовать в такого рода группах, это предмет нашей принципиальной позиции. Глядя на опыт Славянска или Краматорска, думаю, что эти люди уйдут вместе с оккупационными войсками”, – подчеркнул Аваков.

Министр также отметил, что речь не идет о совместном патрулировании границ.

“О патрулировании границ речь не идет. Украинская сторона не рассматривала компромиссные варианты ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем поэтапный выход на границу. У нас оккупированной границы достаточного много, где-то 300 с небольшим километров, и мы говорим о том, что невозможно одномоментно занять весь этот рубеж. Возможно мы будем его занимать в один день один участок, потом второй, третий. Здесь возможны какие-то переходные функции, когда одни отходят, другие приходят, но о совместном контроле границы речь не идет. Граница или есть, или ее нет, государство ее контролирует, либо нет. Мы хотим контролировать государственную границу, и нам не нужны здесь ни помощники, ни советчики”, – заявил Аваков.

(На видео – с 4:00)