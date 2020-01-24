Об этом сообщает Reuters.
Трамп напомнил журналистам, что план разрабатывался на протяжении трех лет, и, возможно, “действительно сработает”.
“Это отличный план. Это план, который действительно сработает”, – заявил Трамп.
Он предполагает, что Палестина негативно отреагирует на представленный план, но вскоре оценит его преимущества.
При этом, уточняет, что план представят до начала визита премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтон.
Это будет план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.
- 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты израильской территорией.
- Сирия назвала такое решение “вопиющим нападением” на суверенитет и территориальную целостность страны, заявив, что имеет право вернуть эту территорию.
- В украинском МИДе заявили, что Украина выполняет решения Совета Безопасности ООН относительно статуса Голанских высот.