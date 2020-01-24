Администрация американского президента Дональда Трампа на следующей неделе планирует обнародовать мирный план для урегулирования арабо-израильского конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп напомнил журналистам, что план разрабатывался на протяжении трех лет, и, возможно, “действительно сработает”.

“Это отличный план. Это план, который действительно сработает”, – заявил Трамп.

Он предполагает, что Палестина негативно отреагирует на представленный план, но вскоре оценит его преимущества.

При этом, уточняет, что план представят до начала визита премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтон.

Это будет план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.